Gazetemizi hedef alan haberlere demokratik toplum örgütlerinden sert tepki: Kumpas kuruyorlar

Yayınlanma: 12.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.06.2023 - 03:00

Gazetemiz Cumhuriyet’i hedef alan ve kamuoyunu yanıltan haberlere Atatürkçü çevrelerden sert tepki gösterildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, gazetemizin söz konusu haberlere ilişkin yayımladığı başyazının her cümlesine imzasını attığını belirterek “Cumhuriyet gazetesi adını Atatürk’ün verdiği Nadir Nadi’nin Milli Mücadele döneminde İstanbul’daki matbaasını Ankara’ya taşıyarak kurduğu asırlık bir çınardır. Varlık nedeni laik Cumhuriyeti, Kemalist Aydınlanma devrimlerini korumaktır. Bu şekliyle korunduğu zaman değerlidir. Cumhuriyet sadece bir gazete değildir, çok daha fazlasıdır” dedi.

Bozkurt, “Cumhuriyet’i ele geçirmek için daha önce de girişimler olmuştur. İkinci cumhuriyetçiler, birtakım başka düşüncedeki insanlar 70’lerde ve 90’larda bu tip girişimlerde bulunmuştur. Bu yeni girişimin kaynağını bilmemekle beraber Cumhuriyet gazetesi mevcut çizgisiyle devam etmelidir” ifadelerini kullandı.

‘ATATÜRK’ÜN İZİNDE’

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şube Başkanı Fürüzan Bilir de şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

“Cumhuriyet’i sadece bir gazete gibi görenler, onu ve onun temsil ettiği Kuvayı Milliye ruhunu anlamayanlar, benimsemeyenler, onu yolundan çıkarabileceklerini, hatta ona sahip olabileceklerini zannedebilirler. Oysa Cumhuriyet gazetesi bizim gibi Atatürk’ün izinde ilerleyen örgütler için Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin sesidir ve bu ses her türlü saldırılara karşı dün olduğu gibi bugün de yarın da gür çıkacaktır. Bizler bu yolda Cumhuriyet gazetesinin yanında yan yana omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz”

‘GAZETEMİZİN YANINDAYIZ’

Ankara Cumhuriyet Okurları (CUMOK) Sözcüsü Necdet Özer ise “Mustafa Kemal Atatürk’ün bize mirası olan Cumhuriyet gazetesini yaşatmak bizim boynumuzun borcudur. ‘Cumhuriyetçi’ gibi görünüp gazetemize kumpas kuranları kınıyoruz. Gazeteyi değersizleştirme ve karalama yönünde çaba gösterenlerin mutlaka gazeteden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Özer, “Cumhuriyet bizim için sadece gazete değildir, gazeteden ötesidir. Biz ne zaman Cumhuriyet gazetesinin Türkiye’de tirajının 500 binlere ulaştığını görürsek Türkiye’nin de o zaman düzlüğe çıkacağına inanıyoruz. Bu yönde de çabalarımızı her zaman sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. Gazetemizin yanındayız” dedi.