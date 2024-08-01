Gazetemizi hedef almıştı... Süleyman Soylu 'dokunulmazlığının kaldırılması' için başvuru yaptı

Yayınlanma: 01.08.2024 - 12:10

Güncelleme: 01.08.2024 - 12:10

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığına başvurdu. Soylu, 26 Temmuz Cuma günü TBMM Başkanlığına dilekçeyle başvurarak yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Soylu, "Halihazırda üyesi olmaktan onur duyduğum Gazi Meclis'imizin çatısı altında da milletimizi temsil ve hizmet ifasıyla, milletvekilliği görevimi yaparken, hükümetlerimizi, İçişleri Bakanı olarak görev yaptığımız dönemi, şahsımı ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımızı hedef alan ve devletimizin itibarını ayaklar altına almak isteyen dahili ve harici menşeli çok sayıda mesnetsiz, tamamen iftiraya dayalı, manipülatif ve çoğu benzer mahfillerden üretilen organize ve sistematik karalamalarla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız" değerlendirmesinde bulundu.

GAZETEMİZİ HEDEF ALMIŞTI

Suç örgütleriyle irtibatlı olduğu iddialarıyla gündemden düşmeyen eski İçişleri Bakanı ve yeni AKP milletvekili Süleyman Soylu, Gazetemize yönelik mesnetsiz ifadeler kullanarak dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e müracaat edeceğini söylemişti.

Soylu, gazetemizi şu ifadelerle hedef almıştı:

"Haysiyet celladı alçaklar… Yıllardır intikamınız ve iftiralarınız bitmedi… Cumhuriyet gazetesi ! Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz. Size yakında bir imkan daha vereceğim.. Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim.. Özgür Özel ile dirsek temasında olup, beni dokunulmazlıkla tehdit edenler elinizde ne belge varsa ortaya koymazsanız şerefsizsiniz… fetöcüler, pkk’lılar, uyuşturucu tüccarları, suç çeteleri soros’un çocukları siz de gelin. Allah büyüktür ve adildir…"