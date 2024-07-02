Süleyman Soylu'nun mitinginde kalp işareti yapmıştı: O genci darbeden polise dava!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 15:30

Güncelleme: 02.07.2024 - 15:43

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna iki gün kala, 26 Mayıs'ta İstanbul Üsküdar'da miting yapan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dönerek eliyle kalp işareti yapan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi İsmail İshak Arslan'ı yaka paça gözaltına alarak siyah bir minibüse bindiren ve tekme ve yumrukla darp eden Özel Harekat polisi Suat S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

"KALP İŞARETİ YAPTI"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Arslan'ın şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, İsmail İshak'ın, olay günü dersten çıkarak arkadaşıyla Üsküdar'a gittiği, Üsküdar Marmaray Durağında inerek otobüs duraklarına doğru yürüdüğü sırada miting yapıldığını gördüğü, mitingte konuşan dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasını dinlediği ve akabinde konuşmaya tepki olarak eliyle kalp işareti yaptığı anlatıldı.

"DARP ETTİĞİ ANLAŞILMIŞTIR"

İddianamede, Arslan'ın kalp işareti yapmasının ardından alanda görevli polis memurlarının müdahalede bulunarak ekip aracına bindirmek istedikleri, 4-5 polis memurunun bu sırada Arslan'ı tekme ve yumrukla darp ettikleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Suat S.'nin de Arslan'ı darp ettiği ve Arslan'a vurduğunun anlaşıldığı belirtildi.

"SAHİP OLDUĞU NUFUZU KÖTÜYE KULLANDI"

Alınan doktor raporunda, İsmail İshak Arslan'ın hayati tehlike geçirmeksizin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının değerlendirildiği iddianamede, şüpheli polis memuru Suat S.'nin, sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle Arslan'ı darp ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

1 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Başsavcılık, şüpheli polisin "Sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianamede, Arslan'a karşı darp eyleminde bulunan diğer polis memurları hakkındaki soruşturma dosyasının ise ayrıldığını ve haklarındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi.