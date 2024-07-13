Süleyman Soylu, gazetemizi hedef aldı! Kendini böyle savundu: 'Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM'ye müracaat edeceğim'

Yayınlanma: 13.07.2024 - 12:55

Güncelleme: 13.07.2024 - 12:56

Suç örgütleriyle irtibatlı olduğu iddialarıyla gündemden düşmeyen eski İçişleri Bakanı ve yeni AKP milletvekili Süleyman Soylu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gazetemizi hedef aldı.

Gazetemize yönelik mesnetsiz ifadeler kullanan Soylu, aynı paylaşımda dokunulmazlığın kaldırılması için Meclis'e müracaat edeceğini söyledi.

"TBMM’YE MÜRACAAT EDECEĞİM"

Soylu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Haysiyet celladı alçaklar… Yıllardır intikamınız ve iftiralarınız bitmedi… Cumhuriyet gazetesi ! Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz. Size yakında bir imkan daha vereceğim.. Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim.. Özgür Özel ile dirsek temasında olup, beni dokunulmazlıkla tehdit edenler elinizde ne belge varsa ortaya koymazsanız şerefsizsiniz… fetöcüler, pkk’lılar, uyuşturucu tüccarları, suç çeteleri soros’un çocukları siz de gelin. Allah büyüktür ve adildir…"

Haysiyet celladı alçaklar…

Yıllardır intikamınız ve iftiralarınız bitmedi…

Cumhuriyet gazetesi !

Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz.

Size yakında bir imkan daha vereceğim..

Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim..

Özgür Özel ile dirsek temasında olup,… — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 13, 2024

NE OLMUŞTU?

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bir ay önce Ayhan Bora Kaplan soruşturması hakkında, "Bu olayların en kilit isimlerinden biri de bizim ‘suç işleri bakanı’ olarak nitelediğimiz Süleyman Soylu'dur. Süleyman Soylu’nun derhal dokunulmazlığının kaldırılarak yargılama sürecine dahil edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullanmıştı.