Süleyman Soylu, gazetemizi hedef aldı! Kendini böyle savundu: 'Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM'ye müracaat edeceğim'

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gazetemizi hedef gösterdi. Soylu, aynı paylaşımda kendisini 'Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM'ye müracaat edeceğim' diyerek savundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2024 - 12:55
Süleyman Soylu, gazetemizi hedef aldı! Kendini böyle savundu: 'Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM'ye müracaat edeceğim'
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Suç örgütleriyle irtibatlı olduğu iddialarıyla gündemden düşmeyen eski İçişleri Bakanı ve yeni AKP milletvekili Süleyman Soylu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gazetemizi hedef aldı.

Gazetemize yönelik mesnetsiz ifadeler kullanan Soylu, aynı paylaşımda dokunulmazlığın kaldırılması için Meclis'e müracaat edeceğini söyledi.

"TBMM’YE MÜRACAAT EDECEĞİM"

Soylu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Haysiyet celladı alçaklar… Yıllardır intikamınız ve iftiralarınız bitmedi… Cumhuriyet gazetesi ! Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz. Size yakında bir imkan daha vereceğim.. Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim.. Özgür Özel ile dirsek temasında olup, beni dokunulmazlıkla tehdit edenler elinizde ne belge varsa ortaya koymazsanız şerefsizsiniz… fetöcüler, pkk’lılar, uyuşturucu tüccarları, suç çeteleri soros’un çocukları siz de gelin. Allah büyüktür ve adildir…"

NE OLMUŞTU?

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bir ay önce Ayhan Bora Kaplan soruşturması hakkında, "Bu olayların en kilit isimlerinden biri de bizim ‘suç işleri bakanı’ olarak nitelediğimiz Süleyman Soylu'dur. Süleyman Soylu’nun derhal dokunulmazlığının kaldırılarak yargılama sürecine dahil edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullanmıştı.


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