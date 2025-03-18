Gazi yakınlarından 'Sayın Öcalan' tepkisi: 'Bebek katiline sayın mı denecek?'

İmralı sürecine ilişkin Cumhuriyet'e konuşan gazi yakını Serpil Ş. terörist başı Abdullah Öcalan'a 'sayın' denmesini ihanet olarak niteleyerek, "Bebek katiline 'sayın' mı denecek? Adaletin sağlanması için erken seçimin bir an önce olması şart" dedi.

Gazi yakınlarından 'Sayın Öcalan' tepkisi: 'Bebek katiline sayın mı denecek?'
Abone Ol google-news
Aytunç Ürkmez/Doğa Öztürk
Yayınlanma: 18.03.2025 - 20:52

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. 

Burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'İmrali Süreci'ne' ilişkin Cumhuriyet'e özel değerlendirmelerde bulunan şehit ve gazi yakınları, süreci 'ihanet' olarak değerlendirdi. 

Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nden programa katılan, eşi Kıbrıs gazisi olan Serpil S. "Şehit, yakınlarına bu bir kötülük değil midir? Şehitler boşuna mı öldü? Bu açıklamaları hiçbir zaman tasvip etmedik, kınıyoruz. 'Sayın' diyecek hiçbir şey yok, ihanetin en büyüğü budur. Bebek katiline 'sayın' mı denecek? Adaletin sağlanması için erken seçimin bir an önce olması şart" dedi. 

'BARIŞ BÖYLE Mİ OLMALI'

Kıbrıs gazisi Kemal I. ise, konuya ilişkin verdiği demeçte, "Siyasilerin açıklamalarına şaşkınız. Nasıl oluyor da birbirlerine ip atarken bugün adamı affedecekler? Dünkü konuşmalar neydi bugünkü konuşmalar nasıl? Bu ülkede barış olacaksa bu barış böyle mi olmalı?" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Abdullah Öcalan #gazi #Tepki

İlgili Haberler

Sosyal medya hesabından paylaştı: Doğu Perinçek, Öcalan’a gönderdiği mektubu yayımladı

Sosyal medya hesabından paylaştı: Doğu Perinçek, Öcalan’a gönderdiği mektubu yayımladı
O anlar gündem oldu: Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını öne eğdi

O anlar gündem oldu: Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını öne eğdi
Öcalan, Nevruz'da yeni çağrı mı yapacak? Bakan Tunç'tan, PKK yöneticisi Cemil Bayık'a yanıt: 'Silah bırakma şartı yerine getirilmezse...'

Öcalan, Nevruz'da yeni çağrı mı yapacak? Bakan Tunç'tan, PKK yöneticisi Cemil Bayık'a yanıt: 'Silah bırakma şartı yerine getirilmezse...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler