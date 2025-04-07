Yayınlanma: 07.04.2025 - 20:41

Güncelleme: 07.04.2025 - 20:43

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP'den istifa etti. Yılmaz 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 39.67 ile en yakın rakibi AKP'li Muhammet Rıdvan Fadıloğlu'na 50 bine yakın oy ile fark atmıştı. CHP, Şehitkamil Belediyesi'ni 30 yıl aradan sonra kazanmıştı.

Yılmaz'ın son zamanlarda İmamoğlu'nun tutuklanması ile devam eden süreç kapsamında sessizliği ise sosyal medyada gündem olmuş, yurttaşlar tarafından tepki çekmişti.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Umut Yılmaz'ın 5 ay önce CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel’e, "Sadece siyasette değil, yaşarken de dik duracaksınız. Eğilip, bükülmeyeceksiniz” ifadelerini kullanması ise yine sosyal medyada gündem oldu.