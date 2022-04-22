Gaziantep'te, FETÖ'nün 'il imamı' tutuklandı

22 Nisan 2022 Cuma, 17:36

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütü'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'terör örgütüne üye olma' suçundan aranan M.K.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmada aynı zamanda sözde il imamı olarak örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü saptanan M.K., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.