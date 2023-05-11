Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 11.05.2023 - 10:18
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alan 3 şüpheliyi belirledi.

Aynı zamanda sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı da saptanan 3 şüpheli, polis ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreslerinde çeşitli suç unsurları ile yakalanan ismi açıklanmayan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 


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