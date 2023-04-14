Tekirdağ'da IŞİD operasyonu: 1'i sorumlu düzeyde 5 şüpheli yakalandı

Tekirdağ’da Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Şube tarafından düzenlenen IŞİD operasyonunda Suriye’de IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen 1’i sorumlu düzeyde toplam 5 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 10:38
Tekirdağ'da IŞİD operasyonu: 1'i sorumlu düzeyde 5 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde operasyon için düğmeye basıldı.

2013-2018 yılları arasında Suriye’de IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen şahıslara yönelik 5 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

1'İ SORUMLU 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonda 1’i sorumlu düzeyde toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


tekirdağ IŞİD Operasyon

İlgili Haberler

İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı
ABD, IŞİD liderlerinden birini yakaladığını duyurdu

ABD, IŞİD liderlerinden birini yakaladığını duyurdu
Mersin'de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler