Tekirdağ'da IŞİD operasyonu: 1'i sorumlu düzeyde 5 şüpheli yakalandı
Tekirdağ’da Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Şube tarafından düzenlenen IŞİD operasyonunda Suriye’de IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen 1’i sorumlu düzeyde toplam 5 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde operasyon için düğmeye basıldı.
2013-2018 yılları arasında Suriye’de IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen şahıslara yönelik 5 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
1'İ SORUMLU 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Gerçekleştirilen operasyonda 1’i sorumlu düzeyde toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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