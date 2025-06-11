Gaziosmanpaşa Belediyesi 'tutuklamayla' CHP'den AKP'ye geçti! CHP'den ilk tepki: 'Tam anlamıyla bir milli irade gaspı yaşandı!'

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AKP'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

AKP'DEN CHP'YE GEÇTİ

Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için AKP, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi.

Adayların ilk iki turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan 3. tur oylamada, AKP'li Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı.

Yaşananların ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı ilk açıklamada "Bu tam anlamıyla bir milli irade gaspıdır" dedi.

SEÇİMDE KAYBETTİ, TUTUKLAMAYLA ALDI!

İBB'ye yönelik tartışmalı soruşturmanın 5. dalgasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklandı.

Tutuklanmaların ardından İçişleri Bakanlığı, üç belediye başkanını görevden uzaklaştırdı ve yerlerine başkanvekili seçilmesini talep etti.

Gaziosmanpaşa'da çoğunluk Cumhur İttifakı'ndaydı. Üç tur oylama yapıldı. Üçüncü turda AKP'nin adayı Eray Karadeniz, seçildi. CHP'li Meclis üyeleri oylamanın ardından duruma tepki gösterip Meclis'i terk etti.

CHP'DEN İLK TEPKİ: 'TAM ANLAMIYLA BİR MİLLİ İRADE GASPI"

Seçimin ardından Gaziosmanpaşa'da açıklama yapan CHP İstanbul İ Başkanı Özgür Çelik, "Gaziosmanpaşa'da meclis içinde yapılan seçimde tam anlamıyla bir irade gaspı yaşandı" dedi.

Çelik, açıklamasında “Büyük bir hukuksuzluk gerçekleşti. İstanbul’dan 3, Adana’dan 2 belediye başkanımız, parti meclis üyemiz, bürokratlarımız gözaltına alındılar. İnsanlık dışı muamelelerle bir gözaltı süreci yaşandı. Ve arkasından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Bugün İstanbul’un 3 ilçesinde Belediye meclislerinde başkanvekilliği seçimi gerçekleşti. Avcılar’da ve Büyükçekmece’de başkanvekilliği seçimi, birlik beraberlik içerisinde, demokrasiye uygun bir biçimde, millet iradesine uygun bir biçimde devam ediyor. Burada Gaziosmanpaşa'da tam anlamıyla bir irade gaspı yaşandı” ifadelerini kullandı.

Çelik, "İnsanlık dışı muamelelerle, tutuklamalarla bir süreç yaşandı. Gaziosmanpaşa'da meclis içinde yapılan seçimde tam anlamıyla bir irade gaspı yaşandı. Ben dün AKP ve MHP'nin il başkanlarını aradım. Şunları ifade ettim: 31 Mart'ta GOP halkı bir karar verdi. Hakan Bahçetepe'yi GOP Belediye Başkanı seçti. Sizin partinize de meclis çoğunluğu vererek güçlü bir denetleme yetkisi verdi. Siyasi partiler demokrasinin araçlarıdır dedim kendisine. Bu telefonu, demokrasiye olan sarsılmaz inancımızla açıyorum dedim ve millet iradesine saygı duyulması düşüncemi kendisine aktardım" dedi.

"GAZİOSMANPAŞA HALKININ İRADESİNE ÇÖKTÜLER"

Çelik, “Yine aynı cümleleri kendisine ifade ettim. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç olmadığını, Gaziosmanpaşa halkının bir CHP’liyi belediye başkanı seçtiğini, meclis çoğunluğunu da kendi partisinin de içinde olduğu Cumhur İttifakı’na vererek güçlü bir denetleme yetkisi verdiğini ve mutlaka milli iradeye saygı duyulması gerektiği düşüncesini MHP’nin İstanbul İl Başkanı’na da aktardım. Ancak bugün burada tam anlamıyla bir milli irade gaspı yaşandı. Milli iradeyi dilinden düşürmeyenler, mağduriyet edebiyatıyla sürekli milli irade vurgusu yapanlar bugün Gaziosmanpaşa halkının iradesine çöktüler” dedi.

Özgür Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlık dışı muamelelerle bir gözaltı süreci yaşandı. Bahçetepe Başkanımız serbest kalıp görevine geri dönecek. O güne kadar belediye meclis üyelerimiz ve ilçe örgütümüz Gaziosmanpaşa'nın yanında olacaklar. Bahçetepe Başkanımızı Gaziosmanpaşa halkına, İmamoğlu Başkanımızı İstanbul halkının vicdanına emanet ediyoruz. Er ya da geç o sandık da buraya gelecek, hak kazanacak, adalet kazanacak, özgürlük kazanacak."