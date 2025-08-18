Gazze Mahkemesi Başkanı Falk İstanbul'da: 'Vicdan jürisi' kararını açıklayacak

İsrail’in 2023 Ekim’inden bu yana Gazze’ye yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. On binlerce sivilin yaşamını yitirdiği, kentin büyük bölümünün harabeye döndüğü saldırılar uluslararası kamuoyunda “soykırım” tartışmalarını beraberinde getirdi.

Savaşın 22. ayında İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında Gazze Mahkemesi Başkanı Richard Falk sert açıklamalarda bulundu. Falk, Gazze’de yaşananların artık “geri dönüşsüz bir felaket” noktasına geldiğini belirterek, “Çok geç olmadan harekete geçilmeli. Ekim sonunda İstanbul’da bir araya gelip vicdan jürisi güçlü yargılarda bulunacak” dedi.

“BATI SUÇ ORTAĞI”

Batılı demokrasilerin İsrail’in politikalarına verdiği desteği “derin bir utanç kaynağı” olarak nitelendiren Falk, kamuoyunda giderek büyüyen tepkiye dikkat çekti.

Halkların boykot ve yaptırım çağrılarıyla Filistin halkıyla dayanışmayı artırdığını kaydeden Falk, “Hükümetler değişmese de vicdan harekete geçiyor. Acil tepki verilmezse çok geç olacak” diye konuştu.

BM’YE ÇAĞRI

Falk, hazırladıkları bildirinin BM Genel Kurulu’na sunulacağını ve Güvenlik Konseyi vetosunun aşılmasının hedeflendiğini söyledi. İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze’de “en ölümcül soykırım aşamasına geçme kararı” aldığını belirten Falk, BM’nin 1950 Kore Savaşı ve 1956 Süveyş Krizi sırasında uyguladığı “Barış için Birleşme” ilkesinin yeniden devreye sokulması gerektiğini vurguladı.

“SOYKIRIM AĞIR BİR AŞAMADA”

İsrail’in yalnızca Gazze’de değil, bölgesel ölçekte de şiddeti tırmandırdığına işaret eden Falk, “Bu nihai kriz değil, soykırım sürecinin ağır bir aşaması. İsrail ikinci İran savaşını kışkırtmaya çalışıyor” dedi. Falk, Siyonist projenin nihai amacının “Filistin halkının siyasi varlığını ve direnişini en aza indirmek” olduğunu belirtti. İsrail’in uluslararası alanda “parya devlet” olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD’DE KIRILMA

Falk, ABD kamuoyunda da dikkat çekici bir değişim yaşandığını söyledi: “Özellikle Yahudi toplumu içinde dramatik bir dönüşüm var. Ancak Kongre ve Beyaz Saray, Netanyahu’yu kahraman gibi karşılıyor. Oysa sivil toplum onu Hitler’den bu yana en ağır savaş suçlusu olarak değerlendiriyor.”

Falk, İstanbul’daki toplantıda alınacak kararların, uluslararası kamuoyu üzerinde baskıyı artıracağını ve Filistinlilerin temel hak mücadelesine meşruiyet kazandıracağını vurguladı.