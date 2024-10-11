Tarkan'dan Gebze'de yaşanan hayvan katliamına tepki

Yayınlanma: 11.10.2024 - 20:57

Güncelleme: 11.10.2024 - 20:57

Sokakta yaşayan hayvanların katledilmesinin önünü açan yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu 50'ye yakın hayvan ilaçla öldürüldü.

Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon Merkezi'nin önündeki çöp konteynerlerine iğneyle uyutulmuş halde poşetlere koyulup atılması ülkede büyük tepkiye neden oldu.

Sanatçı Tarkan da X hesabından paylaşımda bulunarak açıklama yaptı.

Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"Yürürlükteki sokak hayvanları yasasının bu katliamlara çanak tutacağı belliydi. Bunlara sebep olanlar, bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? O sızlamayan vicdanlarınıza yazıklar olsun! #GebzedeKatliamVar #YasayıGeriÇek"

Yürürlükteki sokak hayvanları yasasının bu katliamlara çanak tutacağı belliydi. Bunlara sebep olanlar, bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz? O sızlamayan vicdanlarınıza yazıklar olsun! #GebzedeKatliamVar #YasayıGeriÇek — Tarkan (@tarkan) October 11, 2024



