'Katliam yasası' uygulanıyor! Gebze'de çöp poşetlerinden 50'ye yakın ölü kedi ve köpek çıktı...

Yayınlanma: 11.10.2024 - 13:16

Güncelleme: 11.10.2024 - 13:18

Sokakta yaşayan hayvanların katledilmesinin önünü açan yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından Türkiye'nin bir çok şehrinden hayvanlara yönelik katliam haberleri gelmeye devam ediyor.

Vahşetin yeni adresi Kocaeli'nin Gebze ilçesi oldu. İlçede bu sabah, aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu 50'ye yakın hayvan ilaçla öldürüldü.

Gebze Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nin önündeki çöp konteynerlerine iğneyle uyutulmuş halde poşetlere koyulup atılan onlarca kedi köpek, hayvanları hedef alan katliamların son örneği oldu.

Katliama ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkiye yol açtı. Skandalı ortaya çıkaran hayvan hakları savunucuları, öldürülen hayvanların henzü beden sıcaklıklarını koruduğunu ve poşetlerin içinde anestezik bir ilaç da bulunduğu belirtti.

'KATLİAM YASASI' TEPKİSİ

Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen de görüntüleri, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşarak tepkisini dile getirdi.

"Durdurun bu vahşeti!" diyen Kalkandelen, AKP ve Anayasa Mahkemesi'ne seslenerek, temmuz ayında AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen ve kamuoyunda “Katliam yasası” olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Yönelik Kanun'un derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Gebze Belediyesi'nden ise henüz görüntülere ilişkin bir açıklama gelmiş değil.