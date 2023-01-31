Müftülükten hatim izni çıkmadığı iddia edilmişti: Gelecek Partili Kani Torun'dan ilk açıklama

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 19:46

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 19:49

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu, İletişim Başkan Yardımcısı Yavuz Değirmenci, parti genel sekreterleri Kani Torun’un hayatını kaybeden kızının 40. günü dolayısıyla okutacağı hatimin engellendiğini duyurmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iddialar üzerine açıklama gelmiş, ilçe müftülüğünün talebe karşılık "okullara ara verilmesiyle birlikte gençlik merkezinin tadilata girdiğini, aynı alanda bulunan Mevlana Camisi'nde hatim programını düzenleyebileceklerini, cami dışında da her türlü ikramın yapılabileceğini" ilettiği ifade edilmişti.

KANİ TORUN'DAN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan süreci Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a anlatan Kani Torun, "Konu artık kamunun malumu haline geldiği için gerçeklerin ortaya çıkması açısından anlatmamız zorunlu hale geldi" diyerek şunları kaydetti:

"Biz bu konuyla ilgili yakınımızda bir cami arayışına girdik. Camilerle ilgili müftüleri arıyor asistanım. Müsait olan bir camide yapmak istiyoruz diye. Müftülükten birkaç imamın numarası veriliyor. Bu cami arandığında imam diyor ki 'tabii ki, alt katımızda gençlik merkezimiz var burayı kullanabilirsiniz'. Duanın akabinde yemek de verebilirsiniz ama müftülükten olur almanız gerekiyor diyor. Müftülük aranıyor, tabii ki diyorlar yardımcı oluruz.

'GÖREVİ NE' DİYE SORMUŞLAR

İsmi alalım Müftü Beye iletelim diyorlar. Benim ismim veriliyor yakını olarak. Görevi ne diyorlar. Bu soruya da ne gerek varsa. Emekli milletvekili diyor asistanım.

Aradan iki saat geçtikten sonra diyorlar ki orası tadilatta kullanamazsınız. Biz de dedik ki imamın haberi yok herhalde bu durumdan, o kullanabilirsiniz dedi. Biz zaten kurumlara vermiyoruz demişler. Biz zaten kurum adına istemiyoruz ki, şahıs olarak istiyoruz."

Yaşananların ardından başka bir camide Kuran okutulup, yemek dağıtıldığını ifade eden Torun, başka bir müftülük tarafından da "görevinin ne olduğunun" sorulmadığını belirtti.