Gelecek Partili Kani Torun’un yaşamını yitiren kızı için mevlit okutulmasına izin çıkmamasına tepki

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 05:36

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu İletişim Başkan Yardımcısı Yavuz Değirmenci, parti genel sekreteri Kani Torun’un kızının yaşamını yitirmesinin 40. günü dolayısıyla okutacağı hatimin engellendiğini açıkladı.

Cumhuriyet’e konuşan Değirmenci, “Kani Bey’in kızı genç yaşta hayatını kaybetti. Geleneklerimizde olduğu üzere Kani Bey ve ailesi, Ankara Yenimahalle’deki bir camide kızlarının 40’ı için hatim okutmak istiyor. Cami imamı tamam diyor, müftülükten izin alınırsa da iyi olur diye ekliyor. Müftülük ise tadilat olduğu gerekçesiyle izin vermiyor” dedi.

Yavuz Değirmenci

"AKP ALLAH’IN EVİNE EL KOYMUŞ"

Emekli Müftü Gani Aşık ise cami ve mescitlerin tüm Müslümanlar için ortak değer olduğuna dikkat çekerek söz konusu engellemeye tepki gösterdi. Aşık, kuran ‘Mescitler Allah içindir’ diye buyuruyor. İktidar tüm kurumlarıyla devleti çökertip dağıtırken bu yıkımdan İslamiyet ve müminlerin ortak mabedi camiler de nasibini aldı. Kısa bir süre önce Batı Anadolu’nun bir ilçesinde Sinan Ateş için okutulmak istenen mevlide de müftülük müsaade etmemişti. Torun’un merhume kızı için okutulmak istenen mevlide de Yenimahalle Müftülüğü’nce izin verilmemiş olması AKP’nin Allah’ın evine de el koyduğu anlamına gelir. Diyanet’i Allah’tan korkmaya ve Hak’tan utanmaya davet ediyorum” açıklaması yaptı.

DİYANET YALANLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “İlçe müftümüz, okullara ara verilmesiyle birlikte gençlik merkezinin tadilata girdiğini kendilerine iletmiş, aynı alanda bulunan Mevlana Camisi’nde hatim programını düzenleyebileceklerini ve cami dışında da her türlü ikramın yapılabileceğini belirtmişlerdir” denilerek hatim programına izin verilmediği iddiası yalanlandı.

AYAKTA KOKTEYL Mİ?

Değirmenci, sosyal medyadan konu hakkında yaptığı paylaşımların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan “Cami dışında bir yerde her türlü ikramın yapılabileceği belirtilmiştir” açıklamasına tepki gösterdi.

Değirmenci, “Cami dışında yer göstermek nasıl bir şey? Ayakta kokteyl mi verilecek? Bu kadar mı geleneklerden bihaberler” diye konuştu.