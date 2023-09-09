Gelecek Partili Özdağ'dan AKP iddialarına sert yanıt: Pinokyoluk yapmasınlar.
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu ve Parti Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, sosyal medyada yer alan Gelecek Partili 3 milletvekilinin AKP'ye katılacakları yönündeki iddialara ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.
Özdağ söz konusu iddiaları açıklamayı yalanlarken iktidara seslenerek "Pinokyoluk yapmasınlar. Yalan söyleyeceklerine ülke sorunlarına odaklansınlar. Ülkenin sorunlarını nasıl çözeceklerine odaklansınlar. Varsa yoksa CHP, Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi, Saadet Partisi konuları. İşlerine baksınlar.” ifadelerini kullandı.
KORKU DAĞLARI AŞTI
Partisine yönelik bu tarz hamlelerin arka planını değerlendiren Özdağ “İktidar zihniyetinin kodlarını en iyi bizler biliyoruz. Ve elbette korku dağları aştı” ifadelerini kullandı. Özdağ açıklamasının devamında “Korkunun ecele faydası var mı? Yok! Elli çeşit yalan ve provokasyonla girdiğiniz bu yol çıkmaz sokak. 1 Ekim’de TBMM’de Grubumuzu ve Grup toplantımızı izlemeye davet ediyoruz. Bizler satmayan ve satın alınamayan kişileriz" dedi.
Özdağ konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı partili arkadaşlarının da beğendiğini belirterek istifa gibi bir durumun olmadığına değindi.
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