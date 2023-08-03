Gelecek Partili Selçuk Özdağ: Anlaşılamazsa tarih siyasileri affetmez

Yayınlanma: 03.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.08.2023 - 03:00

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti” açıklaması ittifak içinde tartışma yarattı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2023 Genel Seçimi’ne ilişkin Millet İttifakı’nda tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. Davutoğlu katıldığı bir haber programında “En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye ‘gelin birlikte girelim’ dedim. İYİ Parti’ye teklif götürdüm, ‘Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım’ dedim. Bütün yolları denedim ben” sözleri CHP’den tepki çekti.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Davutoğlu’nun sözlerine ilişkin, “Kimse Davutoğlu’nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı” dedi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise önceki gün düzenlediği basın toplantısında, gelen soru üzerine, “Bizim genel başkanların değerlendirmelerine cevap verme usulümüz yok. Takdir kamuoyunundur” yanıtını verdi.

(Selçuk Özdağ)

‘DEVA PARTİSİ KABUL ETMEDİ’

Tartışmaların üzerine Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhuriyet’e konuştu. Özdağ, seçimden önce milletvekili listeleri için ittifaka üç öneri verdiklerini aktararak, “Öncelikle CHP ayrı, İYİ Parti - GP- Saadet Partisi (SP), Deva Partisi - Demokrat Partisi (DP) olsun önerdik, kabul görmedi. Daha sonra CHP ve İYİ Parti ayrı olacak şekilde GP, Deva Partisi ve DP’nin SP’nin çatısı altında girmesini önerdik. Bu sefer de Deva Partisi ‘Benim oyum daha yüksek, benim çatım altında girelim’ diyerek kabul etmedi” dedi.

“Kılıçdaroğlu da bizim bu 3. bloğu kurmamızı istedi” diyen Özdağ, “Davutoğlu bu sözünde bunları anlatmak istedi. ‘En son tercihimdi’ derken, CHP’den önce çeşitli opsiyonları oluşturduğumuzu belirtti” ifadelerini kullandı. Özdağ, geçen seçimdeki amaçlarının “Millet İttifakı’nı geniş siyasi yelpazedeki seçmenden oy alır konuma getirmek” olduğunu da söyledi.

‘TARİH SİYASETÇİLERİ AFFETMEZ’

Özdağ, 2024 yerel seçimlerine yönelik de açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere ilişkin Özdağ, “19 aylık ittifak görüşmelerimizden ders çıkararak, doğrular üzerine ittifak ederek, mevcut belediyeleri koruyup yeni belediyeler ekleyerek, Türkiye’yi muhalefetsiz bırakmamamız gerekiyor” diye konuştu.

“Biz, SP ile birlikte seçime gireceğiz. SP’nin güçlü olduğu yerle SP’nin çatısında, bizim güçlü olduğumuz yerlerde GP’nin çatısı altında seçime gireceğiz” diyen Özdağ, “Ancak bizim güçlü olmadığımız yerlerde de güçlü olan kimse, onunla işbirliğine gideceğiz. Ancak, Millet İttifakı çok hızlı toparlanmalı, adaylar ve şehirler üzerinde anlaşmalı. Eğer anlaşamazlarsa tarih siyasetçileri affetmez” dedi.