Gelecek Partili Selçuk Özdağ, Cumhuriyet’e konuştu: ‘Tüm partilerden oy alıyorum’

Yayınlanma: 11.02.2024 - 17:35

Güncelleme: 11.02.2024 - 17:35

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Özdağ, adaylığına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Özdağ, projelerini ve hedeflerini anlattı. Manisa’da ciddi bir su sorunu olduğunu vurgulayan Özdağ, kentin yağmur, kanalizasyon ve çeşme sularının arıtımı konusunda sorun yaşadığını belirtti. Özdağ bu nedenle Manisa’da yurttaşların suyu pahalı şekilde kullandığını söyledi. Manisa’nın deprem bölgesinde olduğunu belirten Özdağ, “Manisa’da hâlâ tam olarak imar planı düzenlenmedi” diyerek kenti 3 dönemdir yöneten MHP’li belediye başkanı Cengiz Ergün’ün imar konusunda ‘sınıfta kaldığını’ ifade etti. Özdağ, Manisa’da yurttaşların belediyeye ulaşamadığını, ulaşımda, yollarda, altyapı, üstyapı, sosyal ve kültürel hayat konusunda ciddi sorunlar yaşandığını belirtti ve kendi vizyonlarını şöyle açıkladı: “Belediye 24 saat vatandaşındır. Belediye olarak bu vatandaşlarla ilgili Manisa'da yaşayan 1 milyon 600 bin, İzmir'de yaşayan 300 bin, yurtdışında yaşayan yaklaşık 100 bin kişi olmak üzere toplam 2 milyona yakın kişinin bulunduğu Manisa’yla ilgili yeni şeyler yapacağız. Burası hepimizin Manisası olacak. Ben Manisa’nın ve milletin adayı olacağım. Partime değil, 24 saat milletime hizmet edeceğim. Mesai saatlerimiz dışında da belediyecilik yapacağız.”

‘Şenlik ve festivaller düzenleyeceğiz’

Mevcut yönetimin tarih konusunda da ‘sınıfta kaldığını’ vurgulayan Özdağ, mesir şenliklerinin yanlış düzenlendiğini belirtti. Yaklaşık 500 senedir mesir şenliklerinin gerçekleştiğini söyleyen Özdağ, “Biz bu mesir şenliklerini tüm Balkanlarda ve Türkiye’yle akrabalık bağı olan, sosyal bağı olan, vatandaşlık bağı olan, tarihdaşlık bağı olan, kültürdaşlık bağı olan, dindaşlık bağı olan bütün devletleri buraya çağırarak; Manisa’nın tanıtımını yaparak düzenleyeceğiz” dedi. Manisa’nın Sart bölgesinde ilk madeni paranın basıldığını belirten Özdağ, burada Almanya, Macaristan, Avusturya, İngiltere, İtalya, Belçika, İspanya, Portekiz, Rusya, Çin gibi imparatorlukların paralarının sergilendiği ‘Sart Uluslararası Kültür Festivali’ adında dünya çapında bir festival yapmak istediklerini söyledi ve EXPO’nun da Manisa’da gerçekleşmesini istediklerini ifade etti. Öte yandan Macaristan’da gerçekleşen Turan Kurultayı’ndan da söz eden Özdağ, bu kurultayı Spil Dağı’nda düzenleyebileceklerini belirtti.

‘Acılarıma annelik yapan şehre hizmet edeceğim’

Manisa en iyisini hak ettiği için aday olduğunu söyleyen Özdağ, “ Eğer bu şehir imar, altyapı, üstyapı, eğitim, kültür, insani yardımlar ve belediyeciliğin alanları konusunda doğru yönetilmiş olsaydı, su pahalı şekilde satılmasaydı aday olmazdım” ifadelerini kullandı. Özdağ, anket sonuçlarına göre tüm partilerin seçmen tabanlarından oy alabilen tek kişi olduğunu belirterek, “nedenini sorarsanız milletvekilliğimde kimsenin partisini sormadım. Haklı meşru ve hukuki taleplerde kimsenin etnisitesini ırkını mezhebini sormadım. Yaratılanı severim yaradandan ötürü diyerek yaklaştım” dedi. Manisa’ya hizmet etmeye talip olduğunu söyleyen Özdağ, “Ben inanıyorum ki beni parlamentoya gönderen manisalılar, benim acılarıma annelik yapan şehire belediye başkanı olarak seçecek ve ben de bir evlat olarak o anneye hizmet edeceğim” dedi.