Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti

12 Ocak 2022 Çarşamba, 20:56

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu sabah düzenlediği basın toplantısında, siyasi parti liderleriyle görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Gün içerisinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşen Davutoğlu, diyalog içerisinde özüm aramak ve gençlerin ümitlerini yeşertmek amacını taşıdıklarını söyledi. Görüşme, İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, iki genel başkanın ülke meselelerini konuştuğu belirtildi.

"AMACIMIZ DİYALOG İÇİNDE ÇÖZÜM ARAMAK"

Davutoğlu, görüşme sonrasında açıklama yapan Davutoğlu, “Bu görüşmelerdeki amacımız, Türkiye’de birbirine hasım ve karşı kutuplar gibi görülmeye başlanan siyasi iklimi, birbiriyle konuşan, diyalog içerisinde çözüm arayan ve gençlerimizin ümitlerini yeşerten bir iklime çevirmek” ifadelerini kullandı.