Tahir Elçi davasında yeni gelişme: Mahkemede 'Davutoğlu tanık olarak dinlensin' talebi

12 Ocak 2022 Çarşamba, 14:01

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 2015 yılında Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi davası devam etti.

Tahir Elçi davasının dördüncü duruşması, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Davada, sanık polisler ve müdafileri duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden bağlanırken Elçi ailesi ve avukatları, Türkiye Barolar Birliği ve dayanışma için katılım sağlayan baro başkanları, avukatlar, STK temsilcileri, medya mensupları duruşma salonunda yer aldı.

"DAVUTOĞLU 'TANIK' OLARAK DİNLENSİN"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği adına davaya katılma talebinde bulundu. Öte yandan Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Tahir Elçi cinayetine “siyasi suikast” diyen dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun mahkeme huzurunda tanık olarak dinlenilmesi talebinde bulundu.

Ayrıca, Elçi ailesi avukatları, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliğinin hazırlamış olduğu “Araştırma Raporunun” ara karara rağmen dosyaya celp edilmemesi nedeniyle müzekkere tekidi ve sanıkların delilleri karartma şüphesi taşımaları nedeniyle tutuklanmalarını talep etti. Avukatlar, Tahir Elçi’nin katledilmesi sürecinde kimin kastı, kimin ihmali olduğu hususuna dair tüm talepleri tekrar ederek konuyla ilgili tutanaklarda sicil numaraları yazılı personellerin ve ihbar mektubunda bilgileri sunulan polislerin dinlenilmesini istedi.

POLİSLERİN DİNLENMESİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkemece önceki celse verilen ara kararların yerine getirilmesi için tekit ve bu celse kamera kayıtları ile İçişleri Bakanlığı raporuyla ilgili sunulan taleplerin kabulüne, keşif talebinin daha sonra değerlendirilmesine, Türkiye Barolar Birliği’nin katılma talebinin kabulüne, Bursa Barosu’nun katılma talebinin reddedine, Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlemesi talebinin reddine, savcı Kenan Karaca hakkında yapılan suç duyurusu talebinin reddine, sanıkların tutukluluk taleplerinin reddine, ihbar mektubu ve içeriğinde adı geçen polis memurlarının dinlenmesi talebini reddine karar verdi.

Duruşma 15 Haziran 2022 saat 10.00’a ertelendi.