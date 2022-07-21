Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ömer Faruk Başaran partisinden istifa etti
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ömer Faruk Başaran'ın, partisinin istifa ettiği ve siyasi hayatını etkin bir şekilde sürdüreceği bildirildi.
Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı da olan iş insanı Ömer Faruk Başaran, kurucuları arasında yer aldığı Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.
Başaran, siyasi hayatını etkin bir şekilde sürdüreceğini bildirdi.
Gelecek Partisi'nde geçen aylarda da istifalar yaşanmış, genel merkez ve teşkilatlarda bazı isimler partiden ayrılma kararı almıştı.
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