Gelecek Partisi'nden 'Kemal Kılıçdaroğlu' çıkışı: Tüm toplum biliyor
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaline ilişkin, "Kılıçdaroğlu ortak aday olursa kimse karşı çıkmaz" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, Tele1'de Umut Yertutan'ın sorularını yanıtladı.
“KILIÇDAROĞLU’NUN EMEKLERİNİ TÜM TOPLUM BİLİYOR”
Üstün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaline ilişkin, Kılıçdaroğlu’nun emeklerinin tüm toplum tarafından bildiğini vurgulayarak, “Özellikle Ankara, İstanbul seçimleri, İYİ Parti’nin seçimlere girmesinden biliyoruz. Şu andaki diyalogları ile ilgili de biliyoruz. Çıkıp 28 Şubat ile sıkıntılar varken özeleştiride bulunması kıymetli değil mi?” diye konuştu.
Üstün, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelen altı muhalefet partisinin kararı ile Kılıçdaroğlu’nun aday olması durumunda kimsenin bir itirazı olmayacağını söyledi. Adayın aklı ve niteliklerine vurgu yapan Üstün, “Ortak aday olarak verilirse asla kimse kimse karşı çıkmaz. Masada hiçbir problem olacağını düşünmüyorum” dedi.
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