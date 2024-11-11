Gelibolu belediye başkanı kimdir, hangi partiden? Ali Kamil Soyuak kaç yaşında, nereli, evli mi?

Gelibolu belediye başkanı olarak görev yapan Ali Kamil Soyuak'ın hayatı araştırılıyor. Yurttaşlar Ali Kamil Soyuak'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Gelibolu belediye başkanı kimdir, hangi partiden? Ali Kamil Soyuak kaç yaşında, nereli, evli mi?

Gelibolu belediye başkanı kimdir, hangi partiden? Ali Kamil Soyuak kaç yaşında, nereli, evli mi?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 00:44

Gelibolu belediye başkanı olan Ali Kamil Soyuak'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Ali Kamil Soyuak'ın hangi partiden olduğu hayatı, yaşı ve nereli olduğu araştırılan konular arasında. Peki, Gelibolu belediye başkanı kimdir, hangi partiden? Ali Kamil Soyuak kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte ayrıntılar...

ALİ KAMİL SOYUAK KİMDİR?

Ali Kamil Soyuak, 1973 yılında İzmir'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Aydın'ın Nazilli ilçesinde tamamlayan, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Soyuak, uzun yıllar Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Evreşe beldesinde doktorluk yaptı. 2009 yılında Evreşe Belde Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Ali Kamil Soyuak, evli ve üç çocuk babası.

ALİ KAMİL SOYUAK HANGİ PARTİDEN?

31 Mart yerel seçimlerinde Gelibolu belediye başkanı olarak seçildi.


Etiketler: #Gelibolu #Ali Kamil Soyuak #kimdir?

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