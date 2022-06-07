Genç Parti kurucusu Cem Uzan: Ekim ayını bekleyin, sürprizlerim var

07 Haziran 2022 Salı, 19:55

Genç Parti Kurucu Genel Başkanı olan eski medya patronu Cem Uzan, Zanka TV’de Ferit Atay’ın programına konuk oldu.

Programda medyaya dönüş sinyali veren Uzan, "Medya konusunda ekim ayını bekleyin, sürprizlerim var. Bütün özgür çalışan, bağımsız çalışan ve hiçbir siyasi parti tarafından fonlanmayan medya konusunda, sürprizlerim var” ifadesini kullandı.

Uzan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TÜRKİYE SİYASİ BİR KAOSA GİDİYOR"

Bundan 18-20 ay evvel Türkiye ekonomik bir kaosa gidiyor dediğimde, 128 milyarı açıkladığımda, Türkiye’nin ekonomisinin çökeceğini, faizlerin patlayacağı, döviz kuru, enflasyon… Hepsini söyledim.

Şimdi başka bir şey söylemek istiyorum. Türkiye siyasi bir kaosa gidiyor. Zaten ekonomik bir kaosun içinde. Sadece siyasi bir kaosa gitmek değil, yaşamsal bir kaosa gidiyor.

Sayın Kılıçdaroğlu gitti SADAT diye bir şirketin kapısına dayandı. Niye dayandı? Çünkü bunların seçimlerde hile yapacaklarını, seçimlerde bir manipülasyon yapılacağını dile getirdi. Endişelerini kamuoyuyla paylaştı. Güzel.

Ne yaptı yine CHP ve Millet İttifakı? Nisan sonunda geçirilen seçim kanununu Anayasa Mahkemesi’ne götürdü. Neydi bu götürdükleri maddeler? İl ve ilçe seçim kurullarının tüm yetkisine haiz olan hakimlerin, atanma ve kıdemlerinin değiştirilmesiydi. Neden? Çünkü seçimin sandıkta manipüle edilmesinden endişe ediyorlar. Çünkü 2019’da tüm Türkiye, İstanbul’da bu çabaların nasıl yapıldığını yaşadı.

Yani Anayasa suçu işlenme endişesi var. Seçime hile karıştırmak bir Anayasa suçudur. Peki, Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olamayacağı halde aday yapılması Anayasa suçu değil midir?

"CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM"