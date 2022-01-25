Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

25 Ocak 2022 Salı, 09:48

Firari olarak Fransa'da yaşayan, Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, 2022'nin yıl sonu için hayli iddialı bir dolar tahmininde bulundu.

Sözcü Gazetesi'nin ekonomi yazarı Murat Muratoğlu'nun Youtube kanalına konuk olan Uzan, "Benim tahminim dolar 2022’yi 30’larda kapar. 25 ile 30 arasında kapar. 25 ile 30 arasında kaparsa iyidir" dedi.

Uzan'ın 'kur' yanıtının tamamı şöyle:

"Üniversite ilk muhasebe dersine girdiğimizde, Amerikalı hoca bir şey söyledi bize ekonomiyle ilgili. Herkes dedi, falcılara gider. Gelecek şöyle olacak böyle olacak. Ya dedi ben falcılardan bir şey istiyorum. Yarınki Wall Street Journal’deki hisse senetlerinin döküm fiyatlarını versin. Bugünden yarına borsadaki şirket hisse fiyatlarını bilsin başka bir şey istemiyorum. Benim bugün gelecek sene dolar şu kadar olacak diye bir şey söylemem mümkün değil. Onun için Türkiye ekonomisinde yarın öbür gün ne absürtlükler olacak öngörmeniz mümkün değil. Yarın 'faizi 8’de indiriyorum' diyebilirler. Ne olacak ki? Ama benim tahminim dolar 2022’yi 30’larda kapar. 25 ile 30 arasında kapar. 25 ile 30 arasında kaparsa iyidir. Öyle bir absürtlük yapabilirler ki sizin benim aklımızın ucundan geçmeyecek bir şey de yapabilirler".