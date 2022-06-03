Cem Uzan: AKP 400 milyar doları Katar'da saklıyor
Genç Parti kurucusu Cem Uzan, AKP'nin 20 yılda verdiği tüm ihalelerden yüzde 25 komisyon aldığını, paraların Katar'da olduğunu iddia etti.
Bizim TV'de, Şaban Sevinç'in konuğu olan Genç Parti kurucusu Cem Uzan, "AKP'nin 20 yıl iktidarında elde ettiği 400 milyar doları Katar'da sakladığını" iddia etti.
"AKP verdiği tüm ihalelerden %25 komisyon alıyor" diyen Uzan, "Bunu herkes biliyor. Paralar da Katar’da" iddiasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği, ABD'ye paravan vakıflar aracılığıyla ulaştırılan paralar hakkında "AKP için çerez parası" ifadesini kullanan Uzan "Türkiye’nin serveti 20 yıldır harcandı! Aynı Osmanlı’nın yaptığı gibi saraylara harcandı" dedi.
'HDP'YE KAPILARIM AÇIK'
Cem Uzan, önümüzdeki seçimlere ilişkin de "Genç Parti olarak Cumhurbaşkanı adayımızla tek başımıza seçime giriyoruz" dedi. "Ali Babacan'ın, Abdüllatif Şener'in olduğu bir yerde (Millet İttifakı) Genç Parti'nin olması imkansız" diyen Uzan, HDP için ise "HDP'ye bütün kapılarım açık. Oturup konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Eski AKP'li vekil Erdoğan'ı üzecek anket sonucunu açıkladı: 'Tüm muhalefet adayları Erdoğan'ı geçiyor'
- Son anketten çarpıcı sonuçlar: Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- MetroPOLL anketi: Erdoğan geçen ay da 'görev onayı' alamadı
- Erdoğan ve Katar Emiri'nin temelini attığı BMC’nin fabrikası sökülüyor!
-
Video Haberler
- Cenaze töreninde silahlı saldırı paniği
- Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 13 gözaltı
- Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın!
- Niğde'de yağ fabrikasında yangın paniği!
- Silivri'de tepki çeken görüntü: Köpeğe tekme attı!
- 'Telefon dolandırıcılarına' büyük operasyon: 29 gözaltı
- 'Dilenci' operasyonu: 4'ü çocuk 9 kişi yakalandı
- Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
- Ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi!
- Çalıştığı marangoz atölyesi önünde ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Ağbaba, CHP'nin adayını açıkladı
- 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan'dır'
- 'Erdoğan’ın tek rakibi var'
- Enflasyon yüzde 200'e yaklaştı
- Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı, öğretmen yumrukladı
- Galip Öztürk tutuklandı
- Bakanlığın çizdiği güzergâh tepki topladı
- Gece yarısı zirvenin konusu belli oldu
- Saadet Partisi'nden 'sürtük' videosu