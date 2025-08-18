Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.08.2025 00:31:00
Haber Merkezi
Gençlerin de tercihi belli oldu: CHP’den AKP’ye büyük fark!

ORC Araştırma’nın 17-29 yaş arası katılımcılarla yaptığı yeni anket çalışmasında CHP bir kez daha birinci parti çıktı.

ORC Araştırma; 13-16 Ağustos tarihleri arasında, 17-29 yaş arası 2160 katılımcı ile gerçekleştirdiği ‘Gençlerin oy tercihleri’ isimli anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı.

“Bu pazar genel seçim olsa” hangi partiye oy verecekleri sorulan katılımcıların yüzde 28.3'ünün yanıtı CHP oldu. AKP diyen gençlerin oranı ise yüzde 24.1 oldu.

Anket sonuçları şöyle:

CHP - Yüzde 28.3

AKP - Yüzde 24.1

ZAFER - Yüzde 9.1

DEM - Yüzde 7

MHP - Yüzde 6.6

İYİ P - Yüzde 5.2

YRP - Yüzde 4.3

YMP - Yüzde 3

TİP - Yüzde 2.8

SP - Yüzde 2.5

A PARTİ - Yüzde 2.4

BBP - Yüzde 2.1

