Gençlerin yüzde 63'ü ülkeden gitmek istiyor

Yayınlanma: 03.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 03:34

Alman Konrad Adenauer Vakfı, Türkiye’deki gençler arasında yaptırdığı 2023 Türkiye Gençlik Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.

Z kuşağı olarak adlandırılan 18-25 yaş arası gençlerin siyaset, ekonomik durum ve göç konularındaki görüşlerine odaklanan araştırma 16 ilde yapıldı. Aralık 2022 ile Ocak 2023 arasında yapılan araştırmaya 2 bin 140 genç katıldı.

Araştırma gençlerin yüzde 63’ünün tercih imkânı verilse başka bir ülkede yaşamak istediğini ortaya koydu. Türkiye dışında yaşamak isteyen gençlerin yüzde 47.8’i “yaşam koşullarını yükseltmek” için başka bir ülkeye gitmeyi istediği raporda belirtildi.

(Aslıhan Özenç)

Cumhuriyet konuya ilişkin Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği yönetim kurulu üyesi Aslıhan Özenç ve Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul ile konuştu.

ASBA Yurtdışı Eğitim Danışmanlık kurucusu Özenç, “Bizim kendi şirketimizde hissettiğimiz, gençler daha ziyade iş alanlarının daraldığını ve aldıkları eğitimin karşılığını burada alamayacaklarını düşünüyorlar. Eğitime yatırım yaparak yurtdışında geçirmeyi ve orada fırsat bulursa kalmayı düşünüyorlar. Onu da nereden anlıyoruz? Daha çok çalışma izni veren programları tercih etmeye yöneliyorlar. Eskiden daha ziyade ne kadar çabuk Türkiye’ye dönerim, dolarla maaş alırım diyorlardı. Şimdi ne kadar çok yurtdışında kalabilirim bazlı eğitim programları yapmaya çalışıyorlar. Burada iş imkânı ve pozisyonlara verilen ücretler artmadığı sürece imkânı olan gençler yurtdışına gidecek” dedi.

(Nejla Kurul)

‘CİDDİ BİR SORUN’

Nejla Kurul ise gençlerin siyasal özgürlük alanlarının daraltıldığına dikkat çekti. Kurul, “Gençlerin güçsüz kalmasının nedenlerinden ilki nitelikli bir eğitim alamamalarından kaynaklanıyor. İkincisi gençler ne liselerde ne de üniversitelerde ifade özgürlüğünü kullanabiliyorlar. Gençlerin işsizliği umutsuzluk yaratacak düzeyde. Ekonomik bağımsızlığın olmaması özgürlüğün yok oluşu anlamına gelir. İşe giren gençler ise düşük ücret kötü çalışma koşulları ve güvencesizlik tehdidi altında çalışıyorlar. Türkiye gençlerine çok az şey vaat ediyor, bu nedenle de yüzde 63’ü başka ülkelere gitmek istiyorlar. Bu çok ciddi bir sorun” ifadelerini kullandı.