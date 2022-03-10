Genel Başkan Öz, Çiller'le yaptığı görüşmeyi açıkladı: 'Birlikte devam etmemiz mümkün mü?'

10 Mart 2022 Perşembe, 09:43

Cumhur İttifakı'na açık desteğiyle bilinen eski Başbakan Tansu Çiller'in aktif siyasete gireceği yönündeki iddiaları güçlendiren bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Çiller'in kendisine partinin başına geçmeyi teklif ettiğini söyledi. KRT TV'deki "Olağan İşler" programında canlı yayın konuğu olan Vecdet Öz, Çiller ile arasında geçen görüşmeyi şöyle aktardı:

"Ben ne konuşacağımızı bilmiyordum. Türkiye'de mevcut siyaseti konuşacağımızı sanıyordum. Ekonomik durumu konuştuk, zaten onun uzmanlığı ekonomi. Bu konulardan sonra bizim neler yaptığımızı merak etti, onları aktardım. Sohbet bir anda evrildi ve bana 'Siyasete girmeyi düşünüyorum, birlikte devam etmemiz mümkün mü?' dedi. Tabii aynı partide devam edebiliriz ama anladım ki partinin başına geçmek istiyor, ben bunu kabul edemem."

"MİLLETİMİ ÖZLEDİM"

Tansu Çiller, katıldığı "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"nde aktif siyasete döneceği iddialarına ilişkin "Ben milletimi özledim. Beni aktif siyasete katmak için geçmişte de otobüslerle geldiler. Eğer ülkemi büyük bir sıkıntıda görmezsem, ona çözüm üretebilecek bir katkım olmazsa, bana bir talep de olmazsa siyasetle meşgul olmam. Ancak gelinen noktada dünyanın o kadar çok farklılaştığını, nelere meyillendiğini gördükçe, ben artık milletime bir şeyler vermek istiyorum. Her şeyden daha fazla tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Tecrübelerimi özellikle gençlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü onlar bilmiyorlar. Önlerine konan şeyleri kabul ediyorlar. Bunu karşılaştırmak lazım. Bunları tecrübelerimle, aldığım derslerle paylaşmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.