Tansu Çiller, eski DYP'lilere ulaşarak nabız yokluyor

Eski Başbakan Tansu Çiller'in, bir dönem genel başkanlığını yürttüğü Doğru Yol Partisi'nin eski il başkanlarını ve önde gelen isimleri telefonla aratarak “Bizimle birlikte çalışır mısınız” diye sordurduğu iddia edildi.

Cemil Ciğerim
28 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00
Tansu Çiller, eski DYP'lilere ulaşarak nabız yokluyor
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Aktif siyasetten çekilen eski Başbakan Tansu Çiller, yeniden siyaset sahnesine dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Kulislerde “parti kuracağı” iddiası konuşulan Çiller, kurmaylarına DYP’nin eski il başkanlarını ve önde gelen isimleri telefonla aratarak “Bizimle birlikte çalışır mısınız” diye sorduruyor. Tansu Çiller’in, Ağustos 2021’de Salih Önel tarafından kurulan Aydınlık Demokrasi Partisi’nin (ADP) genel başkanı olmayı hedeflediği ileri sürülüyor. ADP’nin kurucu genel başkanı Salih Önel yaklaşık iki ay önce Tansu Çiller’i ziyaret etmiş ve arzu etmesi halinde partinin başına geçebileceğini söylemişti. Önel, birkaç gün önce de partisinin genel başkanlığından istifa etmişti.


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