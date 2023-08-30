Genel sekreter için ‘adrese teslim kadro’

Yayınlanma: 30.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2023 - 04:00

Üniversitenin resmi verilerine göre akademik personel sayısı 564. Bunlar arasında doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlük kadrosunun açılmasını bekleyenler bulunsa da üniversitenin bu yıl çıktığı öğretim üyesi alım ilan sayısı dikkat çekti.

Üniversite bu yıl yalnızca üç kadro içeren 1 ilana çıktı. Söz konusu ilan önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı. İşletme fakültesi sağlık yönetimi bölümünde sağlık kurumları muhasebe ve finansman anabilim dalı için açılan doçent kadrosunun şartları ise dikkat çekti. Buna göre kadronun şartları, “doktorasını muhasebe ve finansman alanında, doçentliğini muhasebe alanında almış olmak, belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında akademik personel olarak en az 10 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak” şeklinde belirlendi.

Üniversite kaynakları, kadronun doğrudan Doç. Dr. Ardıç’ı işaret ettiğini belirtti. Kadronun açıldığı fakülte, bölüm ve anabilim dalında görev yapan ve çalışma alanları kadronun özel şartında belirtilen alanlarla birebir uyan Ardıç, görevine 2005’te öğretim görevlisi olarak başlaması nedeniyle özel şartta belirtilen 10 yıl şartına da uyuyor.

Üniversite kaynakları, “10 yıl ders verme tecrübesi” şartı ile kadroya başka adayların başvurmasının önlendiğini iddia ediyor. Ardıç, çocuk istismarı ile gündeme gelen Ensar Vakfı’nın Artvin şube başkanlığını da yürütüyor. Aynı ilanda, fen edebiyat fakültesi batı dilleri ve edebiyatları bölümünde Rus dili ve edebiyatı anabilim dalı için iki farklı doktor öğretim üyesi kadrosu yer aldı.

Birebir aynı kadrolar için farklı şartlar ise dikkat çekti. Bir kadronun şartları, “lisans, yüksek lisans ve doktorasını Rus Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olup, belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında akademik personel olarak en az 10 yıl çalışmış olmak”, diğerinin şartı da yalnızca “Rus Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak” oldu.

