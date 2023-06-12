Gerekçe: Melek Mosso konseri... Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel AKP'lilerin hedefinde!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 09:04

Güncelleme: 12.06.2023 - 09:04

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin bu yıl 57’ncisini düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali’nin son gününde hayranlarıyla buluştu. Mosso, şarkılarını söylemeden önce son günlerde yaşanan tartışmalara değindi.

ÖZÜR DİLEDİ, HELALLİK İSTEDİ

Kamuoyunu meşgul ettiği için herkesten özür dileyerek helallik isteyen Mosso, şunları söyledi:

"Hemen bir konuya değinip güzelce sizlerle helalleşmek istiyorum. Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok çok üzgünüm. Öncelikle bilin isterim ki, bizler kim ne söylerse söylesin asla ayrışan, asla birbiriyle düşman olan bir millet değiliz. Kim ne yaparsa yapsın asla böyle bir millet olmayacağız. Birbirimizi çok sevmeye devam edeceğiz. Ben, kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerini, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim. Anlıyorum ki başka yerlere çekildi. Başka şekilde anlaşıldı ama şunu belirtmek isterim ki buna da inanıyorum bu acılar siyaset üstü acılardır."

"HEPİMİZ HATA YAPABİLİRİZ"

Mosso’dan sonra konuşan AKP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Biz et ve kemikten yaratılmış varlıklarız. Hepimiz hata yapabiliriz, sonuçta bu insana özgü bir şey. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Hatanızı görüp, özür dileyebilmek, büyük bir erdem. Ama daha büyük bir erdem daha var, özrü kabul edebilmek" dedi.

Yüksel şöyle konuştu:

"Biz büyük ve güçlü Türkiye olmak istiyorsak, bütün renklerimizi zenginliğimiz olarak görmek zorundayız. Birbirimizin hatalarını özür dilendiğinde kapatmak zorundayız. Dostunun hatasını örteceksin ki biz güçlü olacağız. Bir hedefimiz var gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaksınız' demiş. Cumhurbaşkanımız bize bir hedef göstermiş. 'Büyük ve güçlü Türkiye olacağız' demiş. Bunu ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursak yapabiliriz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Roman yok. Büyük ve güçlü Türkiye var. Hatalarımızı kabul edeceğiz, özür dileyeceğiz. Özür dileyenleri kucaklayacağız. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum."

Mosso, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel birlikte "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını da söyledi.



BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL'İN İSTİFASINI İSTEDİLER

Konserin ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, iktidara yakın isimler tarafından hedef alındı. AKP'ye yakın birçok sosyal medya kullanıcısı "Defol Ak Parti'den, istifa et" gibi paylaşımlar yaptı.