Merve Dizdar'ın ardından Melek Mosso'nun konuşması da gündem oldu: Katledilen bütün kadınların...'
Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun PowerTürk tarafından düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşma gündem oldu. Merve Dizdar'ın konuşmasının yankıları hala sürerken Mosso, "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum" ifadelerini kullandı.
Geçen haftalarda Cannes Film Festivali'nde ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmadan dolayı hedef gösterilen ünlü oyuncu Merve Dizdar'ın ardından başarılı şarkıcı Melek Mosso'nun konuşması gündem oldu.
PowerTürk Müzik Ödülleri Töreni'nde aldığı ödülü "katledilen bütün kadınların ruhlarına" armağan ettiğini söyleyen Mosso, salonda ayakta alkışlandı.
"KİMSE BENİ SUSTURAMAYACAK"
"En güçlü cover şarkı" ödülünün sahibi olan Mosso söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim."
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