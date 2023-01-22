İstanbul'da İsveç Başkonsolosluğu'na yürüdüler: 'Yaşasın şeriat' ve 'tek yol şehadet' sloganları

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 23:49

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 23:54

İsveç’te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmış, söz konusu eylem Türkiye'de büyük tepki toplamıştı.

Gerici Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle İsveç Başkonsolosluğu'na yürüdü.

Ellerinde Türk bayrağı ve AGD flamalarıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu yanında toplanan kalabalık, "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Avrupa değil İslam birliği" sloganları attı.

Grup ayrıca, "yaşasın şeriat", "tek yol şehadet" sloganları atıp, tekbir getirdi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan protesto gösterisinde basın açıklamasını AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu yaptı.

AA'da yer alan habere göre, Rasmus Paludan'ın daha önceki eylemlerini hatırlatan Yaroğlu, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının da devlet korumasında ve polis eşliğinde gerçekleştirdiğini söyledi.

Basın açıklamasının ardından dua yapılırken kalabalık sloganlar atarak dağıldı.