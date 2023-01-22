İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu: Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz
İsveç'in Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu'nun camına konsolosluk görevlilerince, "Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz" yazılı kağıt asıldı.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ı protesto etmek için İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylemler devam ediyor.
HÜDA-PAR ve Kur'an Nesli Platformu'nun düzenlediği eylem sırasında konsolosluk görevlilerince cama "Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz" yazan İngilizce "We do not share that bookburning idiot's view" kağıdı yapıştırıldı.
HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, yaptığı basın açıklamasında İsveç'teki eylemi şiddetle kınadıklarını belirterek, "Eylemin asıl suçlusu eyleme izin veren ve koruyan İsveç Devleti ve İsveç Hükümeti'dir. Eylem düşünce özgürlüğü üzerinden meşrulaştırılamaz." diye konuştu.
Şahin, Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine karşı, Türkiye ve İslam devletlerinin büyükelçilerini geri çekme ve İsveç büyükelçilerini ülkelerine geri gönderme çağrısı yaptı.
Kur'an Nesli Platformu tarafından yapılan açıklamada da Kuran-ı Kerim
yakılması eylemi şiddetle kınanarak, Müslümanların meşru bir şekilde her türlü
tepkiyi göstermeleri gerektiği bildirildi. Eylemde Kur'an-ı Kerim tilaveti
yapıldı.
Polisin, konsolosluk çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.
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