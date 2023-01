İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu: Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 18:19

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 18:19

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ı protesto etmek için İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylemler devam ediyor.

HÜDA-PAR ve Kur'an Nesli Platformu'nun düzenlediği eylem sırasında konsolosluk görevlilerince cama "Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz" yazan İngilizce "We do not share that bookburning idiot's view" kağıdı yapıştırıldı.

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, yaptığı basın açıklamasında İsveç'teki eylemi şiddetle kınadıklarını belirterek, "Eylemin asıl suçlusu eyleme izin veren ve koruyan İsveç Devleti ve İsveç Hükümeti'dir. Eylem düşünce özgürlüğü üzerinden meşrulaştırılamaz." diye konuştu.

Şahin, Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine karşı, Türkiye ve İslam devletlerinin büyükelçilerini geri çekme ve İsveç büyükelçilerini ülkelerine geri gönderme çağrısı yaptı.

Kur'an Nesli Platformu tarafından yapılan açıklamada da Kuran-ı Kerim yakılması eylemi şiddetle kınanarak, Müslümanların meşru bir şekilde her türlü tepkiyi göstermeleri gerektiği bildirildi. Eylemde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.



Polisin, konsolosluk çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.