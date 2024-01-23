'Gezi Davası'nın AKP'li hakimi'ni yazmıştı: İsmail Saymaz'a beraat kararı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:09

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:10

Gazeteci İsmail Saymaz'ın “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme" iddialarıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Saymaz, "Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış" başlıklı yazısı nedeniyle 7 yıl 7 aya kadar hapis talebiyle yargılanıyordu.

İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün görülen davada mahkeme, Saymaz hakkında her iki suçtan da beraat kararı verdi.