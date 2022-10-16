Gezi tutuklusu Can Atalay'dan Erdoğan'a 'kader' tepkisi: 'Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur!'

16 Ekim 2022 Pazar, 17:19

Fotoğraflar: Vedat Arık

Gezi Parkı Davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası alan ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Bartın Amasra'daki maden faciasına dair mesaj paylaştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın maden faciasıyla ilgili "kader planı" sözlerine tepki gösteren Atalay, "Ne fitrat ne de kader planı. Ekmeğini kazanırken insanlarımızı göz göre göre ölüme yollayan, onları en ucuz maliyet kalemi' olarak kabul eden zihniyetiniz, düzeninizdir" ifadelerini kullandı.

'ACIMIZ SOĞUMAYACAK'

Soma davasında da mağdur yakınlarının avukatlarından olan Atalay'ın açıklaması şöyle:

Biz işçi sınıfımızdan, onların adaleti için dişe diş kora kor mücadele eden analarından, eşlerinden, evlatlarından öğrendik: 'Hiçbir işin fıtratında ölüm yoktur! Risk vardır, önlem vardır!'







Ne fitrat, ne de kader planı. Ekmeğini kazanırken insanlarımızı göz göre göre ölüme yollayan, onları en ucuz maliyet kalemi' olarak kabul eden zihniyetiniz, düzeninizdir.







Türkiye'nin bu koşullarında dahi, eksik gedik de olsa, Soma'da hukuken kazanılan ve en yukarıdakinden en aşağıdakine kadar ne derece düşkünleşebildiklerini teşhir eden, ısrarlı bir mücadele olmuştur.







Acımız taze, acımız soğumayacak. Yıllar yıllar da sürse, her hal ve şartta adalet için mücadele edeceğiz. Sosyal cinayet düzenine son verecek ve adaletsizlik yerin 7 kat altına saray da kursa, biz adaleti gerekirse tırnaklarımızla kazarak kazanacağız!

Acımız taze, acımız soğumayacak. Yıllar yıllar da sürse her hal ve şartta adalet için mücadele edeceğiz. Sosyal cinayet düzenine son verecek, adaletsizlik yerin 7 kat altında saray da kurmuş olsa, biz adaleti gerekirse tırnaklarımızla kazarak kazanacağız.#Bartın pic.twitter.com/QYPib2OuKD — can atalay (@CanAtalay1) October 15, 2022

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 madencimize mezar olan maden ocağı için, “Amasra Kömür İşletmeleri bizim şu anda en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen tabi birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiç bir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım” ifadelerini kullanmıştı.