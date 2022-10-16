Bartın madencileri gözyaşlarıyla uğurlanıyor: Cenazede yürek yakan görüntü...

16 Ekim 2022 Pazar, 15:16

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Berkay Kesim, Mehmet Bulut, Okan Akgül ve Şaban Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Bulut, Okan Akgül ve Şaban Yıldırım'ın cenazeleri, hastane morgundan alınarak Ahatlar köyündeki Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesine getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden işçilerin ailelerine, cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da başsağlığı diledi.

BABASININ FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Okan Akgül’ün 2 yaşındaki kızının babasının tabutunun başında yer alan fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.

Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler toprağa verilmek üzere köy mezarlığına götürüldü.

BERKAY KESİM KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Maden faciasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki maden işçisi Berkay Kesim için köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve maden işçisinin sevenleri katıldı.

Epçiler köyü camisi önünde helallik alınmasının ardından Berkay Kesim’in cenazesi köy mezarlığındaki alana getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından maden işçisinin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Bu arada, maden işçisi Kesim'in babasının infaz koruma memuru olduğu öğrenildi.