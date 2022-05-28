Gezi tutuklusu Mine Özerden, jandarma ablukasında babasının cenazesine katıldı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:59

Gezi Davası’ndan 18 yıl hapis cezası alan ve tutuklanan belgeselci Mine Özerden’in, tedavi gördüğü kanser hastalığından yaşımını yitiren babası Ahmet Yalkın Özerden (85) Erenköy Galip Paşa Camii’nde yapılan cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Babasının cenaze törenine Mine Özerden, tutuklu bulunduğu cezaevinden jandarma eşliğinde getirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Mine Özerden ile aynı davada tutuklanan Çiğdem Mater'in annesi Nadire Mater, Çiğdem Mater'in eşi Utku Mater ve Mücella Yapıcı'nı kızı Cansu Yapıcı da törene katıldı.

“KÖTÜLÜĞÜNÜZDE BOĞULMANIZA AZ KALDI”

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının cenazesiyle vedalaşan Mine Özerden hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Geçtim suç işlemeyi, tahmin ediyorum hayatında trafik kural ihlali bile yapmamış olan Mine Özerden’in babasıyla vedalaşması. Başka sözüm yok! Kötülüğünüzde boğulmanıza #AzKaldı”