Son dakika: Gezi Davası'nda tutukluluğa itiraza ret!

10 Mayıs 2022 Salı, 15:04

Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu Gezi Parkı Davası'nda bir üst mahkemeye yapılan tutukluluğa itiraz talebi, İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından oy birliğiyle reddedildi.

NE OLMUŞTU?

Gezi Davası'nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 21 Nisan tarihli duruşmasında, Osman Kavala TCK 312/1. maddesi uyarınca 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın tutuksuz sanıkları Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım' suçundan, 18'er yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuklanmalarına karar vermişti.

Sanık avukatları müvekkillerinin tutukluluklarına itirazda bulunmuştu. İtiraz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Mahkeme heyeti, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında usul ve yasaya aykırı bir husus tespit edilemediği" gerekçesiyle, itirazı oybirliğiyle reddetti.