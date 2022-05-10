Son dakika: Gezi Davası'nda tutukluluğa itiraza ret!
Gezi Davası'nda ceza alan Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 8 kişinin tutukluluklarına yapılan itiraz, bir üst mahkeme tarafından reddedildi.
Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu Gezi Parkı Davası'nda bir üst mahkemeye yapılan tutukluluğa itiraz talebi, İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından oy birliğiyle reddedildi.
NE OLMUŞTU?
Gezi Davası'nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 21 Nisan tarihli duruşmasında, Osman Kavala TCK 312/1. maddesi uyarınca 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Davanın tutuksuz sanıkları Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım' suçundan, 18'er yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuklanmalarına karar vermişti.
Sanık avukatları müvekkillerinin tutukluluklarına itirazda bulunmuştu. İtiraz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.
Mahkeme heyeti, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında usul ve yasaya aykırı bir husus tespit edilemediği" gerekçesiyle, itirazı oybirliğiyle reddetti.
İlgili Haberler
- Gezi Davası tutuklularından ortak açıklama: 'Konu bizler değiliz! Asıl mesele...'
- Şairlerden Gezi bildirisi: Baskıcı erkinizle bugünü kurtarabilirsiniz ama yarın halkın vicdanından kurtulamayacaksınız!
- AKP'li belediyeden meclis üyeleri ile belediye yöneticilerine bedava gezi: Kasadan 651 bin TL harcandı!
-
Video Haberler
- Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü
- Soylu duyurdu: Yeni ehliyetlerde değişiklik
- IŞİD'e video ve fotoğraflarla darbe: 10 gözaltı
- Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığa tahliye
- Vergi dairesi önünde ateşe verdi
- Protestocular başbakanın evini yaktı!
- 'Telefon kazandım’ diye sevindi ama...
- Ev sahibi faturaları ödeyemeyen kiracıyı öldürdü
- İki grup arasında bıçaklı kavga: Yaralılar var
- 28 işçi yemekten zehirlendi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Vaka artışları var' dedi, tehlikeyi açıkladı
- Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
- Erdoğan'ın 'müjdesi' faizli konut kredisi çıktı!
- AKP'nin kalesinde ortalık karıştı
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Erdoğan'a çok sert tepki: 'Beton yiyin'
- Bankalara 'döviz talimatı' iddiası
- AKP'de tekme tokat kavga!
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- Özdağ, katıldığı panelde protesto edildi