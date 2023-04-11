Seçimlere 33 gün kala son anket paylaşıldı: Kılıçdaroğlu kazanır mı?

Yayınlanma: 11.04.2023 - 18:27

Güncelleme: 11.04.2023 - 18:32

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı yarışında Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yarışacak.

MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, seçimlere 33 gün kala sosyal medya hesabından bir anket paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu' nun kazanma şansına yönelik kamuoyu algısını paylaşan Sancar, son 4 aya dikkat çekti.

1-3 Nisan tarihleri arasında 2 bin 610 kişinin katıldığı, 28 ilde yapılan ankette seçmene, "14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimini sizce Kılıçdaroğlu kazanır mı?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçları şu şekilde;

Kesinlikle kazanır: Yüzde 9,3

Kazanır: Yüzde 35,9

Kazanamaz: Yüzde 32,9

Kesinlikle kazanamaz: Yüzde 12,1

Fikrim yok/ Cevap yok: Yüzde 9,8

SON 4 AYDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Seçmenlerin toplamda yüzde 45,2'si kazanır derken, yüzde 45'i kazanamaz yönünde görüş bildirdi.

Zaman grafiğine dikkat çekildiğinde kazanır diyenlerin oranı kazanamaz diyenlerin oranına göre son 4 ayda yüzde 13,5 oranında artıyor.