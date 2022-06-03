Gezici Araştırma açıkladı: Millet İttifakı yüzde 50’yi geçti
Gezici Araştırma’nın 'milletvekili seçimi'ne yönelik yürütüğü kamuoyu araştırmasının sonucu Cumhur İttifakı’nın oy oranı 48.4, Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 51.6 oldu.
Gezici Araştırma’nın mayıs ayında yaptığı kamuoyu araştırmasının sonucu belli oldu. Araştırmada yurttaşlara, “Yarın milletvekili seçimi olsa kime oy verirdiniz” diye soruldu. Partilerin oy oranı şöyle şekillendi: AKP: Yüzde 35.4. CHP: Yüzde 26.7. HDP: Yüzde 11.2. İYİ Parti: Yüzde 11.2. MHP: Yüzde 8.8. DEVA Partisi: 2.1. YRP: Yüzde 1.3. Gelecek Partisi: Yüzde 1.2. Diğer: 2.1.
Kararsızlar dağıtıldığında Cumhur İttifakı’nın oy oranı 48.4, Millet İttifakı’nın oy oranı yüzde 51.6 oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yarışı kazanıyor. Ankette, Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 52.6, Erdoğan’ın oy oranı ise 47.4 olarak belirlendi. ? Haber Merkezi
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