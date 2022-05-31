Son anketten çarpıcı sonuçlar: Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!

31 Mayıs 2022 Salı, 08:18

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, "Mayısı da hır gür içinde dolu dolu geçirdik!.. Yüksek hararet ortamında kamuoyunun nabzı nasıl attı?.." diyerek AREA Araştırma'nın son anket sonuçlarını bugünkü köşesi nden paylaştı. Anketin 12 ilde, 18 yaş ve üzeri 2 bin 282 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapıldığını aktaran Takan, "bakalım ahali nasıl tepki vermiş" diyerek sonuçları aktardı.

Ahmet Takan'ın aktardığı sonuçlar şöyle:

İstanbul Atatürk Havalimanı’nın ‘Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Olumlu: 31,8 Olumsuz: 53,5 Fikrim Yok: 14,7

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ceza alarak,kendisine siyasi yasak getirilmesini nasıl karşıladınız?

Olumlu: 28,1 Olumsuz: 43,6 Fikrim yok: 28,3

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul dışında başka şehirlerde miting düzenlemesini doğru buluyor musunuz?

Evet: 40,9 Hayır: 44,0 Fikrim Yok: 15,1

Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine terör örgütlerine verdiği destek gerekçesiyle karşı çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Olumlu: 51,9 Olumsuz: 32,3 Fikrim Yok: 16,7

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında Suriyeli mülteciler konusunda yaşanan tartışmada sizce kim haklı?

Süleyman Soylu: 23,2 Ümit Özdağ: 46,0 Fikrim Yok: 30,8

Suriyeli sığınmacıların durumuyla ilgili kanaatiniz nedir?

Ülkelrine derhal geri gönderilmelidir: 63,8

Suriye yönetimiyle anlaşarak kademeli olarak ülkelerine geri gönderilmelidir: 28,9

Kalmak isteyenlere oturma ve vatandaşlık hakkı verilmelidir: 4,8

Fikrim Yok: 2,5

Osman Kavala’nın “cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını nasıl“ karşıladınız?

Olumlu: 27,7 Olumsuz: 38,9 Fikrim Yok: 33,5

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU

Takan'ın aktardığına göre “Sizce, Türkiye’nin en önemli sorunu nedir” sorusuna verilen cevap sıralamasında çok önemli bir değişiklik göze çarpıyor. “Ekonomi / hayat pahalılığı/ yoksulluk” tan sonra “Göçmenler ve mülteciler sorunu” ikinci sıraya yerleşmiş.

Sonuçlar şöyle:

Ekonomi / hayat pahalılığı/ yoksulluk: 68,1

Göçmenler ve mülteciler sorunu: 9,1

İşsizlik: 8,4

Adalet, hukuk sisteminin eksiklikleri: 3,5

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME REKOR DESTEK

Takan'ın aktardığına göre, Türkiye'nin "Başkanlık Sistemi"ne seçmenin desteği çok düşük seviyede kaldı.

Sistemle ilgili sorulara verilen yanıtlar şöyle:

Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu? (Toplam Seçmen Üzerinden)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: 28,1

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem: 61,6

Kararsız/Sandığa gitmem: 10,3

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor musunuz?

Başarılı: 26,2 Başarısız: 67,0 Fikrim Yok: 6,7

Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?

Başarılı: 12,6 Başarısız: 83,6 Fikrim Yok: 3,8

BEĞENİLİRLİK DÜZEYİ VE OY ORANLARI

Gündeme dair tepkiler böyleyken, siyasi partilerin oy oranlarını ve liderlerin karnesini de şaşırtıcı şekilde değişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener, beğenilirlik sırasında mayıs ayında birinci sıraya yerleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ikinci sırada.

Sonuçlar şöyle:

Aşağıda belirtilen siyasi liderlerle ilgili genel kanaatiniz nedir? (’Olumlu’ kanaate göre sıralanmış.)

Meral Akşener: 39,4

Kemal Kılıçdaroğlu; 37,6

Recep Tayyip Erdoğan: 37,1

Siyasi partilerin oy oranına da bakalım (Geçerli oylar üzerinden);

AKP: 29,3 CHP: 28,0 İYİ Parti: 16,3 HDP: 11,1 MHP: 8,0 DEVA: 3,4

Hal böyle olunca ittifakların oy oranları da şöyle şekilleniyor;

Cumhur İttifakı (AKP+MHP): 37,3 Millet İttifakı (CHP+İYİ Parti): 44,3