Kültür ve Turizm Bakanlığı, 28 ormanlık alanı otel yapımı için ihaleye açtı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, orman alanı statüsündeki onlarca taşınmaz için ilan açtı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre 28 adet taşınmaz yerli ya da yabancı yatırımcılara tahsis edilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, orman alanı statüsündeki onlarca taşınmazın tahsisi için ilan açtı.
Resmi Gazete’de, “Kamu Taşınmazlarının Duyurusu” başlığıyla yayımlanan ilana göre, yedisi Antalya’da, dördü Mersin’de, dördü Ordu’da ve üçü Muğla’da olmak üzere orman statüsündeki toplam 28 adet taşınmazın yerli ya da yabancı yatırımcılara tahsisi için harekete geçildi.
OTEL İNŞA EDİLECEK
Tahsis duyurusu yapılan bazı taşınmazlar ve taşınmazlar üzerine inşa edilecek tesis türleri ise ilanda şöyle sıralandı:
Antalya Alanya Mahmutlar Mahallesi: Golf tesisi + Beş yıldızlı otel veya tatil köyü
Antalya Serik Belek Mahallesi: Beş yıldızlı otel
Antalya Manavgat: Günübirlik kamp alanı
İzmir Çeşme Alaçatı: Dört ya da beş yıldızlı otel
Mersin Silifke Cumhuriyet Mahallesi: Dört ya da beş yıldızlı otel
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, taşınmazlara talip olan girişimciler, tekliflerini 19 Ağustos’a kadar bakanlığa iletebilecek. Bakanlık, “Mali açıdan en uygun” olduğunu düşündüğü teklifte karar kılacak.
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