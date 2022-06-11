GÖÇİZDER'e operasyonda gözaltınan alınan 16 kişi tutuklandı
Terör örgütü PKK'nin amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği iddia edilen Göç İzleme Derneği'ne (GÖÇİZDER) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 kişinin 16'sı tutuklandı.
İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK'nin amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği iddiasıyla Göç İzleme Derneği'ne (GÖÇİZDER) operasyon düzenlenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye çıkarılan 22 kişinin savcılıkta ifadeleri alındı. Savcılık ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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