GÖÇİZDER'e operasyonda gözaltınan alınan 16 kişi tutuklandı

Terör örgütü PKK'nin amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği iddia edilen Göç İzleme Derneği'ne (GÖÇİZDER) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 kişinin 16'sı tutuklandı.

AA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:48
GÖÇİZDER'e operasyonda gözaltınan alınan 16 kişi tutuklandı
Abone Ol google-news

İstanbul merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK'nin amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği iddiasıyla Göç İzleme Derneği'ne (GÖÇİZDER) operasyon düzenlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan 22 kişinin savcılıkta ifadeleri alındı. Savcılık ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


GÖÇİZDER Göç İzleme Derneği pkk
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler