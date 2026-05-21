Gökan Zeybek açıkladı: CHP'nin masasındaki anket

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Altınordu'da gerçekleştirilen CHP'li Orta ve Doğu Karadeniz Belediye Başkanları Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Zeybek, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı operasyonlarının siyasi olduğuna inananların oranının yüzde 60 ila 69 arasında olduğunu belirtti. Zeybek, iktidarın yargı operasyonlarına destek verenlerin ise yalnızca yüzde 20 oranında olduğunu ifade etti.

"MEMNUNİYETLERDE HERHANGİ BİR AZALMA YOK"

Zeybek CHP'li belediyelerin anket sonuçlarından bahsederek şunları söyledi:

"Buraya gelmeden önce Altınordu'da durum nedir diye baktık. Dün bütün gün boyunca caddede yürüyüş yaptık. Gözlemlerimizle acaba anket arasında bir uyum var mı diye birkaç soru soruyoruz. Bir tanesi şu: Tutuklu Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile ilgili işleyen süreç konusunda bölgeler arasında farklılık gösterse de Türkiye genelinde yüzde 60 ila 69 arasındaki bir oranda millet bunun siyasi olduğuna, bunun hukuki bir temeli olmadığına inanıyor.

İktidarın yargı eliyle uyguladığı bu yönteme destek verenin oranı yüzde 20'ler seviyesinde. Birinci boyut bu. İkincisi belediyelerden memnuniyet. Belediyelerden memnuniyet oranını 2024 yılının aralık ayında ölçmüştük. Şimdi sahadayız. 2024 yılı aralık ayı ile bugün arasında değişen bir şey yok. Memnuniyetlerde herhangi bir azalma yok. Yani bütün bu operasyonların sonucunda halk CHP'li belediyelerin hizmetlerinden memnun olmaya devam ediyor."

"ORDU'DA CHP BİRİNCİ PARTİ"

Zeybek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peki bu döneme ilişkin bir önceki dönemle temel fark ne derseniz işte orada da Sayın Genel Başkan'ın ortaya koymuş olduğu performans belediyelerle CHP arasında bir oy farkı vardı, eskiden biz belediyelerde yüzde 30 oy alıyorsak Türkiye'de yüzde 20 alıyorduk. Belediye 35 alıyorsak milletvekilliği seçiminde yüzde 25 alıyorduk. Yani 10-15 puan arasında fark her zaman vardı. Şimdi o farkın kapandığını ve parti oylarının da belediye oylarına yaklaştığını görüyoruz.

Burada başarılı örgüt çalışmaları bütünlüğü sağlamış olan il, ilçe, örgüt ve belediye organizasyonlarının şehirlerde topyekün partiyi yukarıya çıkardığını söyleyebiliriz. Ordu ilinde biz burada il, ilçe, örgüt, milletvekili, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi, Çevre Politikaları Başkanımız, belediye başkanlarımızın ortaya koyduğu performansın partiye yaklaşım nedir diye baktığımızda bugün çok net biçimiyle söyleyebilirim ki Ordu'da CHP birinci partidir. Hem de öyle yani yakın bir oy farkıyla değil, yani Ordu'da gerçekten CHP birinci partidir. Bu da demek ki burada dağıtılacak olan milletvekillerinin en azından yarısını ya da yarısından bir fazlasını alabilecek bir potansiyel olduğunu görüyoruz."