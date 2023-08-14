Yayınlanma: 14.08.2023 - 15:20

Güncelleme: 14.08.2023 - 15:53

Gökay Akbulut, Türkiye'de tutuklandı.. Alman milletvekili Gökay Akbulut'un kim olduğu ve neden tutuklandığı merak edildi. Peki, Gökay Akbulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Alman milletvekili Gökay Akbulut neden tutuklandı? İşte Gökay Akbulut'un hayatı...

GÖKAY AKBULUT KİMDİR?

Gökay Akbulut 1982 yılında Kayseri Sarız'ın Pınarbaşı köyünde doğdu. Lisede başarılı bir öğrenci olan Gökay, üniversite eğitimini Almanya ve Kanada'da siyaset ve sosyoloji okuyarak tamamladı. Öğrenci yıllarında garsonluktan reklamcılığa kadar çeşitli işlerle geçimini sağladı. Birleşmiş Milletlerde dünya çapında seçilen 170 kişi arasında yer alarak New York'ta, Montreal'de kadın alanında staj yaptı, sonrasında ise birçok sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak çalıştı.

Heidelberg Üniversitesi eğitiminden sonra Sol Parti'den (Die Linke) staj yaptığı yerden milletvekili olarak meclise girdi. Almanya'da Sol Parti'den Federal Meclis üyesi olarak görev yapmakta olan Gökay, Türk asıllı bir politikacı ve sosyal bilimcidir.

GÖKAY AKBULUT NERENİN MİLLETVEKİLİ?

Gökay Akbulut, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinden Sol Parti'ye bağlı bir Federal Meclis üyesidir. 2017 yılında ilk kez milletvekili seçilen Akbulut, 2021 yılında da görevine tekrar seçilmiştir. Mannheim seçim bölgesini temsil etmektedir.

GÖKAY AKBULUT NEDEN TUTUKLANDI?

Almanya’da muhalefette yer alan Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut hakkında 2019’da sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “terör propagandası yapma” suçlamasıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Gökay Akbulut, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada havaalanında hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendi.