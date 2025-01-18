Gökçek rantı adım adım katlamış

Yayınlanma: 18.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.01.2025 - 04:00

Cumhuriyet, 25 Kasım 2024 tarihli haberinde, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in döneminde Gölbaşı’ndaki araziye proje yapmak isteyen bir kooperatifin 12 bin 500 metrekarelik inşaat alanının, belediye meclisi kararıyla 12 katına çıkarıldığını gündeme getirmişti. Yeni erişilen ayrıntılara göre inşaat alanının, Gökçek dönemindeki plan notları ve belediye meclisi kararıyla birlikte 152 bin 100 metrekareden 241 bin 299 metrekareye yükseltildiği ortaya çıktı. Alana ticaret ve konut alanları birlikte olmak üzere iki bin yapı inşa edilebilecek. Bu yapılarla birlikte orijinalinde 190 kişinin yaşayabileceği alanın nüfusu, altı bine yükseldi. Bu da Gölbaşı’nda yer alan bölgenin trafik sorunun artmasına, nüfus yoğunluğunun yükselmesine neden olabilecek.

Üst mahkeme tarafından geçerli olduğuna hükmedilen plana ilişkin CHP’li yönetim, yalnızca kat yüksekliği konusunda söz sahibiydi. Planın kat yüksekliği, geçen günlerde belediye meclisi tarafından 30 olarak belirlendi. Belediye meclisi, yargı kararına uymak durumunda olduğu için konuya ilişkin karşıt bir hamlede bulunamadı. Ranta dayalı böylesine büyük bir projeye hukuki açıdan nasıl onay verildiği merak konusu oldu. Söz konusu projenin önündeki yargı engeli kalktığı için kooperatif yeniden belediyeye başvurdu. Kooperatif, plan için 30 kat yüksekliği istedi.