Gökhan Zan: 'TİP'in raporu hukuken geçersiz, yedi sülaleme yetecek param var'

TİP'in desteklemekten vazgeçtiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Gökhan Zan para iddialarına ilişkin konuştu. Zan, "Benim Hollanda'da, Kıbrıs'ta, Azerbaycan’da, İstanbul’da gayri menkul yatırımlarım var. Para sorunum yok. Yedi sülaleme yetecek param var" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 11:43
Gökhan Zan: 'TİP'in raporu hukuken geçersiz, yedi sülaleme yetecek param var'
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Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için desteğini çektiği Gökhan Zan’ın kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı hakkında adli bilişim ve siber güvenlik uzmanlarından aldığı uzman mütalaasını açıklamıştu.

Rapora göre iki videoda konuşan kişilerin aynı kişiler olduğu tespit edilmişti.

"YEDI SÜLALEME YETECEK PARAM VAR"

T24'ten Candan Yıldız'a rapora ilişkin konuşan Gökhan Zan “TİP’in raporu hukuken geçersiz; yedi sülaleme yetecek param var” ifadelerini kullandı.

Yıldız'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“TİP sizi istemiyor ama siz ısrarla TİP’in adayıyım diyorsunuz. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?” diye sorduğumda yanıtı şu oldu:

“Onur, şeref ve haysiyet meselesi. Kusura bakmasınlar çamur at izi kalsın, öyle bir dünya yok.”

Ses kaydıyla ilgili Adli Bilişim Uzmanı Cüneyt Üre’ye hazırlattığı raporu da sordum Zan’a.

Hazırlanan rapora göre, dolaşımda olan video kayıtlarındaki seslerin tonlama, hız ve vurgularında doğal olmayan bir değişiklik yok.

Gökhan Zan, özel bir şirketin hazırladığı raporun değersiz olduğunu savundu:

“Yeterli teknolojik ekipman olup olmadığı bile meçhul olan bir kişi. Hukuken hiçbir geçerliliği yoktur. Ben ses kayıtlarını savcılığa verdim. Hukuken bağlayıcılığı olan, Adli Tıp Ses ve Görüntü İnceleme İhtisas Kurulu’nun raporudur.“

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nun Adli Bilişim İhtisas Dairesi’nden söz ediyor Gökhan Zan…


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