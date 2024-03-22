Gökhan Zan'ı geri çeken TİP, Hatay'da kararını verdi: Emek ve Özgürlük İttifakı desteklenecek

Yayınlanma: 22.03.2024 - 21:06

Güncelleme: 22.03.2024 - 21:06

TİP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan’ın ‘çeşitli iddialara’ karşı gerekçesiyle adaylığını geri çekmişti. Bugün TİP Parti Meclis’i 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay’da uygulayacakları politikaya karar verdi. Parti Meclisi’nin açıklamasına göre TİP Hatay’da Emek ve Özgürlük İttifakı adaylarını destekleyecek.



Öncelikli seçim bölgelerimizden biri olan Hatay’da da üyelerimizin ve gönüllülerimizin emekleriyle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde asla tasvip etmeyeceğimiz ilişkiler içinde olması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızdan desteğimizi çektiğimizi ilan etmemizin ardından halkımızı Büyükşehir seçimlerindeki tutumumuza ilişkin belirsizlikte bırakmamak sorumluluğuyla gerekli açıklamaları yapmayı görev biliyoruz.



“EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI PARTİLERİNDEN ADAY GÖSTEREN PARTİLERİ DESTEKLEMELERİNİ ÖNERİYORUZ”

Türkiye İşçi Partisi olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermekteki politik hedefimizin arkasındayız. Deprem suçlarına bulaşmış, halkın çıkarını değil yalnızca kendi çıkarını gözeten, kişisel ve politik zaafiyet içindeki hiçbir adayı dün de desteklemedik, bugün de desteklemeyeceğiz. Yurttaşlarımıza farklı yüzlerde ama aynı zihniyette olan bu adaylara oy vermemelerini, daha önce de ittifak ortaklığı içinde olduğumuz Emek ve Özgürlük İttifakı partilerinden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösteren partileri desteklemelerini öneriyoruz.

“BELEDİYELERİ BİRLİKTE KAZANMAYA ÇAĞRIYORUZ”

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’nde TİP grubunu ilçe meclislerinden gelecek üyelerimiz oluşturacak. Güçlü bir TİP grubuyla hakkımızı savunmak için halkımızı Defne, Samandağ, Arsuz, Antakya ve İskenderun İlçe Belediye Meclisleri’nde partimizi desteklemeye ve en yüksek sayıda adayımızı İlçe Belediye Meclis Üyeleri olarak meclise göndermeye, İlçe Belediye Başkan Adaylarımıza oy vermeye ve son olarak, Hatay’ı garip ve mahsun bırakan merkezi ve yerel yönetimlerin karşısında değişimi başlatacağımız belediyeleri birlikte kazanmaya çağırıyoruz."

HATAY'DA DEM VE EMEP'İN ADAYLARI VAR

Hatay’da Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Perihan Pakize Sinemlioğlu’nu, Emek Partisi (EMEP) ise Halil İmrek’i aday olarak göstermişti.